櫻坂46松田里奈、夕日に照らされたビーチで水着姿披露 1st写真集封入特典解禁【まつりの時間】
【モデルプレス＝2026/01/09】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、封入特典の第2弾が解禁された。
封入特典は全6種。今回公開されたのは、撮影初日、夕日に照らされたビーチで撮影された水着カットで、写真集本編には未収録の1枚となっている。撮影に臨むにあたり、「自分を大好きになろう」と心に決めていたという松田。その思いがにじみ出るような、印象的なカットに仕上がった。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈、ビーチで水着姿披露
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
