「ノノガ」参加・ふみの「シューイチ」でデビュー曲初パフォーマンス決定 HANAメンバーも駆けつける
【モデルプレス＝2026/01/09】HANA（ハナ）を輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリスト・ふみのが、1月11日放送の日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）に出演決定。デビュー曲「favorite song」を初パフォーマンスする。
【写真】HANA出身「ノノガ」参加者、デビュービジュアル
先日シンガーソングライターとしてのソロデビューを発表したふみのが、記念すべきデビュー日となる1月11日放送の本番組内にて初の生パフォーマンスを行う。1月11日は、本番組も追いかけて来たガールズグループオーディション「No No Girls」の最終審査「No No Girls THE FINAL」がKアリーナで開催され、HANAが誕生した日。あれからちょうど1年となる記念すべき日に、同じ本番組のスタジオで、ふみのがデビューを飾る。
あさ9時55分から放送になるコーナー内では 過去、日本のミュージックシーンを彩ってきた女性ソロシンガーソングライターの歴史を振り返るVTRと共に、HANAのメンバーにも取材を敢行。「天然水のような カラダにしみわたる歌声！」「ふみのの書くリリックが大好き！」などと語った、ふみののアーティスト像についてのインタビューの様子も放送される。
当日の生放送にはHANAからCHIKA（チカ）、YURI（ユリ）、KOHARU（コハル）も駆けつけ、ふみののデビューをスタジオで見届ける。仲間だからこそ知るパーソナルな部分やオーディション後の様子など「No No Girls」では描かれなかったふみのの姿について明かす。
そして、恩師であり、デビュー曲「favorite song」を書き下ろしたちゃんみなからの独占コメント映像も。ふみのへ向けた楽曲、その想いとは？オーディションで見せていたプリンセスなイメージから一転、エレキギターでの圧巻のパフォーマンスに加え さらに磨きのかかった歌声、FUMINOからふみのへの進化した姿を見せる。（modelpress編集部）
