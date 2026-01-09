菅井友香＆中村ゆりかW主演「チェイサーゲームW」映画化決定 純白に身を包む第1弾ビジュアル公開【コメント】
【モデルプレス＝2026/01/09】女優の菅井友香と中村ゆりかがW主演を務め、2024年にテレビ東京にて放送されたドラマシリーズ「チェイサーゲームW」の映画化が決定。「チェイサーゲームW 水魚の交わり」として、2026年5月15日に公開されることがわかった。
【写真】菅井友香＆中村ゆりか、ラブラブ密着ショット
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW 美しき天女たち」）が映画化。
ドラマ版で“いつ×ふゆ”として愛されてきた、春本樹（はるもと・いつき）役・菅井と、林冬雨（はやし・ふゆ）役・中村は、本作でもW主演を続投し、愛の難しさや言葉にできない想いなど、心の機微を繊細に演じている。ドラマで紡がれてきた“関係性”は、映画でよりリアルに、そして大胆に描かれる。
本作の始動を告げる第1弾として、純白の世界に身を包んだ2人が力強くこちらを見つめるメインビジュアル（ティザー版）が公開。左右にまたがって配置されたコピー「愛が、邪魔する」 が示すのは、甘さだけでは語り尽くせない“愛ゆえの葛藤”という本作の核心。なお、映画版では今後、世界観を段階的にひも解く全5弾のビジュアルを展開予定。今回解禁されたビジュアルは、その“始まり”となる第1弾である。
また、公開前の3月28日にW主演の菅井と中村が登壇する完成報告プレミアムイベントの開催が決定した。（modelpress編集部）
「チェイサーゲームW」映画化が決まりました！こうして実現していただけたのも、シリーズを愛し、支えてくださった皆さまのおかげです！本当に、本当にありがとうございます。この映画は、幸せな未来へ向かうために、何を選び、どう生きるのかの物語です。ぜひ、3人の生活をそっとのぞいているような感覚で、スクリーンの中の“未来”を一緒に見届けてくださったら嬉しいです。
「チェイサーゲームW」が映画化ということ、とても嬉しく思います。初期からドラマを応援して下さった、いつ×ふゆファンの方々も楽しみにして下さっているかと思います。改めて、互いで育む愛の大切さに触れたり、尊い存在が隣にいる事がどれだけ幸せなのか気付かされたり、是非この物語での2人の愛の葛藤と未来を最後まで見届けていただけたら嬉しいです。
「チェイサーゲームW」映画化について、お知らせできることをとても嬉しく思います。これまで春本樹と林冬雨を愛し、見守ってくださったファンの皆様には、心より感謝いたします。映画館は非日常空間です。そんな場所では、樹と冬雨の“ありのままの日常”を覗き見しているような、リアルストーリーこそが相応しいと考えました。私たちがそれぞれの人生を生きているように、 樹と冬雨もまた、同じ時間の中で人生を生きています。今回の映画では2人のかけがえのない時間を、スクリーンを通して体感していただけると思います。
【日時】
2026年3月28日（土）
第1部：開場13：15／開演14：00
第2部：開場17：15／開演18：00
【会場】
ベルサール渋谷ガーデン
