野々村友紀子、密着夫婦ショット公開 家族で鳥取旅行ショットに「仲良し」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】放送作家でタレントの野々村友紀子が1月7日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】51歳タレント「憧れる」芸人夫とのラブラブ密着ショット
野々村は「到着した日の鳥取砂丘」とつづり、写真を投稿。鳥取砂丘をバックに、川谷と顔を寄せ合う仲の良い姿を披露している。
この投稿に「素敵な夫婦」「仲良し」「幸せいただきました」「幸せショット」「憧れる」などとコメントが集まっている。
野々村は、2002年6月に川谷と結婚。2006年6月に長女、2007年7月に次女の出産を報告している。（modelpress編集部）
◆野々村友紀子、夫・川谷修士との仲良しショット披露
◆野々村友紀子の投稿に反響
