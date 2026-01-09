野々村友紀子 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/09】放送作家でタレントの野々村友紀子が1月7日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】51歳タレント「憧れる」芸人夫とのラブラブ密着ショット

◆野々村友紀子、夫・川谷修士との仲良しショット披露


野々村は「到着した日の鳥取砂丘」とつづり、写真を投稿。鳥取砂丘をバックに、川谷と顔を寄せ合う仲の良い姿を披露している。

◆野々村友紀子の投稿に反響


この投稿に「素敵な夫婦」「仲良し」「幸せいただきました」「幸せショット」「憧れる」などとコメントが集まっている。

野々村は、2002年6月に川谷と結婚。2006年6月に長女、2007年7月に次女の出産を報告している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】