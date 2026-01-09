中町綾、ビキニ姿で抜群プロポーション披露「くびれ凄い」「ビジュ強すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/09】YouTuberの中町綾が1月7日、自身のInstagramを更新。フィジーでのプライベートショットを投稿し、話題となっている。
【写真】24歳美女YouTuber「くびれ凄い」ビキニで美スタイル披露
中町は「初フィジー」とつづり、プールサイドに腰掛けた姿を投稿。トップスは白、ボトムは水色にさくらんぼの絵が書かれたビキニに、腰回りにパールチェーンを巻き、美しいスタイル際立つ写真を披露した。
この投稿に「スタイル最高」「パールアクセ可愛い」「くびれ凄い」「どの水着も似合ってる」「綺麗を更新中」「ビジュ強すぎ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
