中島健人、大切な人への贈り物で大切にしていること「カラット数が増す」
【モデルプレス＝2026/01/09】俳優で歌手の中島健人が9日、都内で行われた「ブルガリ アンバサダー就任記者発表会」に出席。贈り物をする際に大切にしていることを明かした。
【写真】中島健人、SEXYすぎる装い
バレンタインシーズンが近いことから、ブルガリ イル・チョコラートのホリデーコレクション「コレツィオーネ・ナターレ2024」のアンバサダーも務めていた中島に、自身が大切な人に贈るとしたらどのように贈りたいか聞かれると、「チョコレートとのご縁もすごく深いので、自分自身もしっかりとチョコレートの意味を考えて、大切な人たちに贈りたいと思っています」と回答。
思いを伝えるときに大切にしていることについては、「贈る際は自分のジェントルマンシップをすごく大切にしたいと思うので、チョコレートをジュエリーのように扱って大切にギフトしたいと思いますし、そこに言葉を添えて贈ることができたらベストだと思います」とにっこり。「言葉が付随することによって、よりそのカラット数が増すというか、受け取る側も一生残る思い出になるような気がするので、贈り方にこだわりを持っています」と明かした。
そして、成人の日が近いことにちなみ、大人になったと実感する瞬間を聞かれると、「表現の世界に長くいる中で、自分自身が恩返しをするべき人がすごく増えた。僕自身が自分の後輩だったりありとあらゆる方に何かを継承していくという時間が増えた。自分が受けた恩を返していきたいと思えたタイミングに、自分は大人になったと思いました」としみじみ。
また、2026年2月6日から開催される「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」のTEAM JAPAN公式応援ソングを担当することから、「テーマソングが『決勝』というタイトルなんですけど、昨日振り入れが終わったばかりなので、今踊り出したいくらいですが、東京ドームのような雰囲気になってしまうので（笑）」とおちゃめに話す場面もあった。
発表会には、スタイリッシュなスーツ姿、ブルガリのジュエリーを着用し、ラグジュアリーな雰囲気をまとって登場した中島。着用指輪・ネックレスは「セルペンテ」。「永遠の再生という、リボーンという意味があるんですけれども、自分自身もそうですし、これを身につける全ての方も常に生まれ変わっていく、そして進化していくという気持ちをこのジュエリーをつけると感じることができると思ってます。リングネックレスは、輝きを持つネックレスで、ピンクゴールドのネックレスで、とても美しいものをつけさせていただいております」とし、着用時計は「素敵な四季にふさわしいピンクゴールドの『ブルガリ ブルー』というウォッチをつけています。ブルガリーの歴史を感じつつ、すごく今の自分の気持ちに合った、輝かしい気持ちが文字盤の周りのこのゴールドから放たれてるような気がしたので、今日このウォッチをつけることができてすごく嬉しいです」と美しい所作とともに紹介した。
そして、アンバサダー就任について「幼いころから銀座のきらめきをファミリーで受けてきた。ブルガリさんとの出会いはジュエリーのような輝きがあると思っているので、大変光栄に思っています。とても嬉しいです」と笑顔。「2025年の12月31日に、2025年頑張った自分にセルフトロフィーの意味も込めてブルガリの時計を買ったんです。ネイビーブルーの文字盤の時計なんですけど、自分にご縁がある、自分のシンパシーに合ったウォッチだったので、自分のこの人生にぜひとも力を添えてもらいたいなっていう気持ちを込めて」と自身でもブルガリの時計を購入したことを告白。
ジュエリーを選ぶ際のポイントとして「自分自身はその意味合いを大切にしているので、未来に見据えているものとリンクしているものを選ぶようにしています」と明かした。（modelpress編集部）
