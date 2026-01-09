「今日好き」山口永愛、妹の芸能界入り報告 初顔出し2ショットに「そっくり」「3姉妹での活躍が楽しみ」と話題
【モデルプレス＝2026/01/09】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が1月8日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。妹・山口桜空の所属報告に関連したショットを公開し、注目を集めている。
◆山口永愛、山口桜空との顔出し2ショットを公開
永愛は「この度、女優・モデルの『山口桜空（さら）』が所属いたしましたことをご報告いたします」と記された告知をストーリーズで紹介。「やっとちゃーちゃん（桜空）も載せれる」「さら（桜空）のアカウントもフォローしてくださいっ」と添えて、桜空と顔を寄せ合ったプライベート2ショットを投稿し、姉妹の仲むつまじい様子を公開している。また、姉の山口夢菜と永愛に続き、桜空も所属したことで3姉妹揃っての所属となる。
◆山口永愛の投稿に反響
この投稿には「姉妹そろって可愛い」「そっくり」「応援したくなる」「3姉妹での活躍が楽しみ」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は「チュンムン編」に出演した。（modelpress編集部）
