森香澄、父親の職業明かす「裕福な方ではあると思います」
【モデルプレス＝2026/01/09】フリーアナウンサーの森香澄が7日、テレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜深夜2時17分〜）に出演。父親の職業を明かした。
◆森香澄「やんちゃだった」幼少期
この日は、人気企画「トークアップデート予備校」の未公開シーンが公開された。幼少期の驚きのエピソードがテーマにあがると、森は「私はやんちゃだったんで。めちゃくちゃ」と明かし「空手を当時やってたんですね。小学校2年生のときに、小学校5年生くらいの男の子に試合で本気で挑んで、顔面にパンチくらって鼻血出して倒れた」と回顧。さらに「私の記憶の中では、その男の子のことを好きだったんですよ。だから、何してんの？私って…」と笑顔で話し、スタジオからは驚きの声が上がった。
◆森香澄、父親の職業明かす
さらに「どういう家で生まれたんですか？」「お金持ちのイメージがある」と質問されると、森は「めちゃくちゃお金持ちではないです。裕福な方ではあると思いますね」と回答。「父が放送作家なんで。テレビ番組を作っています」と父親の職業を明かし「私、父の番組に出たことあるんですけど。『この番組の作家なんですけど』って言ったんですけど、普通にカットされました」と告白した。（modelpress編集部）
