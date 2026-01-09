ついに『最強の白髪ぼかし』発見！？ 【40・50代】が参考にしたい♡「アンブレライツ」

白髪が気になる40・50代にとって、いかに「ナチュラルかつオシャレに白髪をぼかせるか」は重視したいポイントのひとつ。ハイライトで馴染ませる方法が定番ですが、その入れ方次第で仕上がりは変わります。今回ご紹介する「アンブレライツ」は、横浜で「白髪に寄り添う美容師」として活躍する@katayu1204さんが提案するカラーリング。ネーミングから分かる通り、生え際から傘状に広がるように入れることで、白髪が伸びても目立ちにくい状態を叶えられそうです。

表面だけでも楽しめる

こちらは、生え際に「スライシング」という、アルミホイルを使いながらハイライトを面で入れていく技法を取り入れたスタイル。放射状にいれることで、表面だけのハイライトでも、全体にバランスよく明るさがプラスされて見えます。ベースを暗めにすると、ミルキーベージュが映えて、重めのボブが立体的な印象に。コントラストの強さによる、華やかな仕上がりも魅力です。

ナチュラルに透明感アップ

人気スタイルとして紹介されているこちらは、白髪と相性の良いミルクティベージュ。コントラストは控えめで、細さにもこだわった、ナチュラルなテイストです。筋感を強調せず、軽やかに決めたい人にピッタリ。透明感のある発色は、クリーンな雰囲気も引き寄せてくれそうです。

レイヤーとの相乗効果でボリューミーに

レイヤーカットを取り入れた今っぽウルフにもアンブレライツは好相性。トップの毛先に動きを加えることで立体感が強調されて、シルエットのメリハリも際立ちます。白髪ぼかしだけで終わらず、カラーの与える印象で髪をふんわり豊かに見せられるアレンジです。

暖色ミックスで可愛く若見え

ツヤが出やすい暖色でアンブレライツを入れると、顔に明るい血色が宿ったような印象を目指せます。鮮やかなカラーよりも、肌馴染みの良いベージュを配合するのがオススメ。ショートボブで爽やかさを補うと、ピンクの甘さがほどよく和らぎます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S