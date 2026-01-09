織田裕二と趣里が仲良くあんぱんを頬張って…新作映画『踊る大捜査線』ロケで見せた父娘のような姿

缶コーヒーを手に笑顔の織田

「きたー！」

なのか、それとも「イタタタッ」なのだろうか、撮影現場で右手を高く上げて、少しだけ顔をしかめているのは、織田裕二（58）だ。

12月上旬、浅草（東京・台東区）の隅田川沿いで撮影が行われていたのは、今秋公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W.』（以下『踊る』）。1997年にスタートした同シリーズ。織田が映画版で主演するのは、実に13年ぶりのことだ。

「『踊る』の撮影は昨年10月にスタートし、その場面写真が解禁されました。東京・新宿のど真ん中で約400名のエキストラに追われる織田扮する湾岸警察署の警察官・青島俊作刑事が、大きなカバンを抱えて走るというシーン。58歳という年齢を感じさせない若々しい姿が話題になり、ファンの期待値も一気に上がっています」（映画雑誌記者）

本サイトも、その数日後、『踊る』のロケを発見。高輪ゲートウェイシティで大きなボストンバッグを持って走る織田の姿を目撃していた。それからさらに１ヵ月。今度は、浅草ロケで、新たにコンビを組む、趣里（35）と撮影に臨んでいた。

「昨年10月29日配信の『女性セブンプラス』で趣里の出演が報じられました。正式発表はまだですが、彼女は青島とともに捜査にあたる、機敏で気の強い女性刑事を演じています」（スポーツ紙記者）

撮影は、張り込み中の織田に、趣里が差し入れのあんぱんを手渡し、一緒に食べるというシーン。袋を手渡された織田は、嬉しそうに袋の中を覗き込み、缶コーヒーとあんぱんを手に趣里と一緒に食べていた。２人が並ぶと、父親と娘のように見えなくもない。

その後、織田は雑踏の中を一人で歩くシーンの撮影に入るのだが、その合間、冒頭のように、右手を高く掲げて眉間に皺を寄せていた。その姿は、ガッツポーズというよりは、身体の疲れをほぐしているように見えたのだった。

その撮影も、昨年12月29日にクランクアップ。公式SNSには、花束を持つ織田の画像が投稿された。コメント欄は〈楽しみでしかない〉〈公開が待ち遠しい〉といった期待の言葉が並んだ。そして、今年の元旦には織田の動画がアップ。“青島コート”を着た織田が登場し、新年の挨拶の後、

〈『踊る大捜査線 N.E.W.』今年の秋、いよいよ公開です。みなさん楽しみにお待ちください〉

と紹介した。早くも今年、イチオシの映画となること、間違いなしだ。

