チョコにおぼれるぅぅぅ♡（嬉）【ファミマ】売り切れる前に急いで！「スイーツ」

寒い時期になると無性に食べたくなる、濃厚な味わいの「スイーツ」。そんなスイーツ欲を叶えるなら【ファミリーマート】で手に入る、チョコレートを使ったスイーツがおすすめです。チョコレートならではの濃厚な風味を活かしたスイーツの数々は、ご褒美感満点。そこで今回は、売り切れ前にチェックしてほしい、注目スイーツをまとめました。

生地もクリームもソースもチョコだらけ

食べる前からワクワクするような、チョコレート尽くしが嬉しい「濃厚ショコラロール」。実食した@nyancoromochi_sweets_blogさんも「どっしり濃厚なチョコケーキで一個でしっかり満足感があります」とコメントしており、期待通りの濃厚さとチョコレートの甘みを堪能できるよう。生地・クリーム・ソース、少しずつ異なるチョコレートの風味にも注目です。

高級パティスリーの味をファミマで

2025年1月、ファミマに登場し注目を集めた【PIERRE HERMÉ Anthology（ピエール・エルメ アンソロジー）】監修のスイーツに第3弾が登場。見た目にも味にも高級パティスリーの風格が現れる「チョコレートバニラケーキ」は、@yuumogu22さんいわく「クオリティー高い まさにお店の味」と絶賛する仕上がりになっているようです。

手軽に食べられてギュッと濃厚

手軽に食べやすいワンハンドスイーツの「かじる濃厚ガトーショコラ」。ガトーショコラ生地の中央にチョコレートソースを流し込んでおり、生地とソースのそれぞれからチョコレートの風味が味わえるように工夫されています。ワンハンドでお手軽感のある大きさのガトーショコラに、@sujiemonさんいわく「芳醇カカオの香りと甘みが凝縮」されているんだとか。

いっぱい食べたい気分を満たすご褒美パフェ

「チョコレートパフェ（コーヒーゼリー入り）」は、商品名の通り、チョコレートを使った食材とコーヒーゼリーを組み合わせた、ボリューム感満点なパフェ。最下層にあるミルクチョコプリンの上には、コーヒーゼリーやチョコムース、チョコホイップクリームなどを重ねています。カップの中に入っているパリっと食感のチョココーティングが、プリンやゼリーとは異なる食感のアクセントになっていそう。

チョコレートの濃厚な味わいを楽しむ【ファミリーマート】の「スイーツ」の数々。どれもチョコレートが主役ですが、見た目・味わいともに全く異なるスイーツに仕上がっているため、終売前にぜひチェックしてみて。

