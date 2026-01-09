¥á¥¸¥ã¡¼ºÇ¶¯º¸ÏÓ¤¬¡ÖÇ¯Êð50²¯±ß¡×Í×µá¡¡¥É·³°ÜÀÒ¤Î±½¤â¡ÄµåÃÄÄó¼¨¤È¤Îº¹¤Ï20²¯¡¢Ä´ÄäÆþ¤ê¤Ø
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡¢µð³ÛÍ×µá¤ÇÄ´ÄäÆþ¤ê¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤¬Ç¯ÊðÄ´ÄäÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆµ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½êÂ°¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÇ¯Êð3200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÍ×µá¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¸½¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë»Ë¾åºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À©ÅÙ¾å¡¢8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤¬Ç¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤È½êÂ°µåÃÄ¤Î´õË¾³ÛÄó½Ð´ü¸Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï3200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë¤ÎÇ¯Êð¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï1900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó29²¯7000Ëü±ß¡Ë¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¡£1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Îº¹¤ÏÇ¯ÊðÄ´Ää»Ë¾åºÇÂç³Û¤Ç¤¢¤ê¡¢2·î¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Ä´Ää¿³Ìä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²áµî¤ÎÇ¯ÊðÄ´Ää¤Ë¤ª¤±¤ëÅê¼ê¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥×¥é¥¤¥¹¤Ç1975Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯1500Ëü±ß¡áÅö»þ¡Ë¡£Ìî¼ê¤ò´Þ¤á¤¿ºÇ¹â³Û¤Ï2024Ç¯¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ç3100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó45²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¡£¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ÎÍ×µá¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎòÂåºÇ¹â³Û¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¶¯²½¤ËÆ°¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï18¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨2.39¡¢228Ã¥»°¿¶¤ÇÅê¼ê3´§¡£ºòµ¨¤âËÉ¸æÎ¨2.21¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤È¤¤¤¦Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£