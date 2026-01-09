正月モードも薄れ、日常に戻りつつある今日この頃。2025年の大晦日はどんな風に過ごしただろうか。日本では年越しを年越しそばを食べたり紅白歌合戦を見たりと、比較的ゆったりと過ごすのが定番だが、海外ではアクティブに楽しむ国もあるようだ。関西を中心に活躍するお笑いコンビ・はるかぜに告ぐが「海外の大晦日文化」を紹介した。



【デンマーク】皿を投げて割る



家の玄関先に使い古した皿を投げて割るという文化がある。割れた破片が多いほど「たくさんの人に愛されている証」だとか。

大掃除を終えた日本の大晦日では信じがたい光景……（イメージ）

【スイス】精霊が挨拶をしに訪れる



一部地域の村では大晦日に精霊が各家庭を訪問。精霊には「自然」「美」「醜」を表した3種類があり、植物を身につけたりカラフルな衣装を着たり、個性的な面をかぶるなどしているとか。彼らはヨーデルを歌いながら村を練り歩くという。

日本でいうところの「なまはげ」「獅子舞」に近い？（イメージ）

【コロンビア】空っぽのスーツケースで走り回る



年越しの瞬間に、空っぽのスーツケースを持って家の周りを走る。新たな年に「色々な経験経験ができるように」という意味があるとのこと。

なんとも夢がある風習（イメージ）

アイドルのカウントダウン番組を観たりそばを食べるなど、落ち着いた大晦日を過ごすという花妃。かつて年が明けてすぐ芸人仲間で初詣しに向かったところ、なんと神社が閉まっていたというエピソードを披露。一方とんずは、雑煮が大好きでうどんを入れたりして楽しむとか。「（お正月じゃなくても）好きやから、いえ〜い！って感じ」と熱弁。ほかにも「餅チーズのり醤油」を紹介。「なんでこんなに美味しいのですか？」とリスナーに投げかけながら番組を締めくくった。

はるかぜに告ぐ

※ラジオ関西『Clip火曜日』より

（2025年12月30日放送回）