サッカー・J1のヴィッセル神戸は、新シーズンの始動日となる9日、トップチームメンバーとスタッフ、および、選手の背番号を発表した。



吉田孝行氏が退任し、昨年までサンフレッチェ広島を率いていたドイツ人のミヒャエル・スキッベ氏のもとで、タイトル奪還を目指すことになった、ヴィッセル。

新戦力では、清水エスパルスから移籍加入した元日本代表MF乾貴士選手が14番を担う。ベガルタ仙台で活躍後、4シーズンぶりに神戸に戻ってきたMF郷家友太選手は5番。また、横浜FCから加わったDFンドカ・ボニフェイス選手は80番に決まった。





始動日の全体練習より

また、同日、柏レイソルからブラジル人DFジエゴの完全移籍加入での獲得を発表。さらに、トップチームのコーチに元清水監督の秋葉忠宏氏、U21コーチ兼トップチームアシスタントコーチに元日本代表MF橋本英郎氏が就任することもあわせて明らかにした。

一方で、日本代表FW宮代大聖選手については、海外クラブへの移籍も視野に入れた交渉・準備のためにチーム活動から離脱中とのこと。決定次第、お知らせするという。

新シーズンの国内リーグ戦では、2月から6月まで行われる特別大会「百年構想リーグ」を戦った後、8月開幕の2026/27シーズンのJ1リーグに臨むことになる。



9日からいぶきの森球技場で全体練習を行うヴィッセルは、1月11日（日）から1月24日（土）まで、沖縄県の西原町陸上競技場でトレーニングキャンプを実施。



公式戦は、2月6日（金）の「明治安田J1百年構想リーグ」地域リーグラウンド第1節・京都サンガF.C.とのアウェイ戦からスタート。その後は、2月10日（火）にはAFCチャンピオンズリーグエリート2025/26リーグステージのFCソウル戦、2月13日（金）の百年構想リーグ第2節のV・ファーレン長崎戦と、ホームでの戦いが続く。

始動日の全体練習より

監督・スタッフ



■監督／ミヒャエル・ハインツ・スキッベ（Michael Heinz SKIBBE）

■ヘッドコーチ／フィクリ・セハット・ウマル（Fikri Serhat UMAR）

■コーチ／秋葉忠宏（Tadahiro AKIBA）

■コーチ／竹谷昂祐（Kosuke TAKEYA）

■GKコーチ／松本拓也（Takuya MATSUMOTO）

■アシスタントGKコーチ兼U21GKコーチ／富居大樹（Daiki TOMII）

■U21監督兼トップチームアシスタントコーチ／中口雅史（Masafumi NAKAGUCHI）

■U21コーチ兼トップチームアシスタントコーチ／橋本英郎（Hideo HASHIMOTO）

■フィジカルコーチ／生駒武志（Takeshi IKOMA）

■フィジカルコーチ／古邊考功（Yoshinori FURUBE）

■フィジカルコーチ／吉満樹（Toshiki YOSHIMITSU）

■コンディショニングコーチ／藤井輝（Hikaru FUJII）



選手



1 GK.前川黛也（Daiya MAEKAWA）

2 MF.飯野七聖（Nanasei IINO）

3 DF.マテウス・トゥーレル（MATHEUS THULER）

4 DF.山川哲史（Tetsushi YAMAKAWA）

5 MF.郷家友太（Yuta GOKE）

6 MF.扇原貴宏（Takahiro OHGIHARA）

7 MF.井手口陽介（Yosuke IDEGUCHI）

10 FW.大迫勇也（Yuya OSAKO）

11 MF.武藤嘉紀（Yoshinori MUTO）

13 MF.佐々木大樹（Daiju SASAKI）

14 MF.乾貴士（Takashi INUI）

15 DF.ジエゴ（DIEGO）

16 DF.カエターノ（CAETANO）

18 MF.井出遥也（Haruya IDE）

21 GK.新井章太（Shota ARAI）

23 DF.広瀬陸斗（Rikuto HIROSE）

24 DF.酒井高徳（Gotoku SAKAI）

25 MF.鍬先祐弥（Yuya KUWASAKI）

26 FW.ジェアン・パトリッキ（JEAN PATRIC）

28 MF.濱粼健斗（Kento HAMASAKI）

29 FW.小松蓮（Ren KOMATSU）

30 MF.山内翔（Kakeru YAMAUCHI）

31 DF.岩波拓也（Takuya IWANAMI）

32 GK.ウボング・リチャード・マンデー（RICHARD MONDAY UBONG）

33 MF.橋本陸斗（Rikuto HASHIMOTO）

35 FW.冨永虹七（Niina Tominaga）

38 MF.浦十藏（Juzo URA）

39 GK.郄山汐生（Shioki TAKAYAMA）

41 DF.永戸勝也（Katsuya NAGATO）

42 DF.本間ジャスティン（Justin HOMMA）

43 DF.山田海斗（Kaito YAMADA）

44 MF.日郄光揮（Mitsuki HIDAKA）

45 FW.相澤デイビット（David AIZAWA）

46 FW.伊藤湊太（Sota ITO）

51 MF.瀬口大翔（Taiga SEGUCHI）

53 FW.渡辺隼斗（Hayato WATANABE）

55 FW.宮原勇太（Yuta MIYAHARA）

57 DF.入江羚介（Ryosuke IRIE）*2026年JFA・Jリーグ特別指定選手

58 MF.大西湊太（Sota ONISHI）

71 GK.権田修一（Shuichi GONDA）

80 DF.ンドカ・ボニフェイス（Boniface NDUKA）



※2026年1月9日現在