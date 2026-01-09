¡ÖËüÍÕ½¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊç½¸¡¡ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ÎÆàÎÉÂç³Ø¤¬¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³«ºÅ¡¡31Æü¤Þ¤Ç
¡¡1300Ç¯Á°¤Î²Î¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î1Ëç¤ò¡£ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆàÎÉÂç³Ø¡ÊÆàÎÉ»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¡Ö¡ØÆàÎÉËüÍÕ¡Ù¼Ì¿¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¡¢ºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËüÍÕ½¸¡×¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤æ¤«¤ê¤Î¼Ì¿¿²È¡¢°æ¾åÇîÆ»¤µ¤ó¡Ê1931¡Á2012Ç¯¡Ë¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö°æ¾åÇîÆ»µÇ°´Û¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤È¤Î¶¦ºÅ¡£ËüÍÕ½¸¤Î²Î¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¿´¤Ò¤«¤ì¤¿É÷·Ê¤äÆü¾ï¤ÎÃæ¤Î¤È¤¤á¤¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤òÊç¤ë¡£»£±Æ¾ì½ê¤ÏÆàÎÉ¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤³¤Ç¤âOK¡£±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ËüÍÕ½¸¤Î²Î°ì¼ó¤È¡¢¤½¤Î²Î¤Ë´ó¤»¤ë»×¤¤¤ä²ò¼á¤Î°ìÊ¸¤òÅº¤¨¤ë¡£ºÇÂç2ÅÀ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Ì¤È¯É½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¸Â¤ë¡£¥«¥é¡¼¡¦¥â¥Î¥¯¥í¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÈ¤ß¼Ì¿¿¤ä²èÁü¹çÀ®¤ÏÉÔ²Ä¡£Ã¯¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤ë°ìÈÌ¤ÎÉô¤È¹â¹»À¸¤ÎÉô¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¼Ì¿¿·Ý½Ñ³Ø²ñÍý»ö¤ÎÅÄÃæ¿Î¤µ¤ó¤é¤¬¿³ºº¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÉô¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ¡¢Í¥½¨¾Þ2ÅÀ¤Î¤Û¤«¡¢°æ¾åÇîÆ»µÇ°´Û¾Þ¡¢ÆàÎÉÂç³Ø¾Þ¤¬¤¢¤ë¡£¿³ºº·ë²Ì¤Ï2·î²¼½Ü¤«¤é3·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆàÎÉÂç³Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢3·î26Æü¡Á28Æü¡¢4·î2Æü¡Á4Æü¤Þ¤Ç¤Î·×6Æü´Ö¡¢°æ¾åÇîÆ»µÇ°´Û¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡¡ÆàÎÉÂç³ØÁí¹ç¸¦µæ½ê»öÌ³¼¼¤Î¿¹ÂÀÏº²ÝÄ¹¤Ï¡ÖÆàÎÉ¤ò¶µ°é¸¦µæ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È¤·¤ÆÆü¡¹¸þ¤¹ç¤¦Âç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢ËüÍÕ¤Î²Î¤ËÂ©¤Å¤¯É÷·Ê¤ä¿´¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¸½Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¶À¤Ç¼«Í³¤Ë¼Ì¤·¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¸ÅÂå¤Èº£¤¬¶Á¤¹ç¤¦½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È±þÊç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±¸¦µæ½ê0742-41-9508¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°9»þ¡Á¸á¸å4»þ¡Ë¡£