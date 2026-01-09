今日9日は全国的に厳しい寒さとなっています。午後も気温は上がりにくいため、外出の際は寒さ対策をなさってください。3連休はこの冬一番の寒波が襲来します。11日は西日本から気温がぐっと下がり、12日も凍えるような寒さでしょう。冬の嵐と厳しい寒さにご注意ください。

今日9日は全国的に厳しい寒さ

今日9日は日本付近は冬型の気圧配置はいったんゆるみ、西から高気圧に覆われています。

日本海側の雪は弱まりつつあり、太平洋側をはじめ西日本の日本海側も広く晴れていますが、全国的に空気は冷たいままです。





午前11時30分までの最高気温は、東京都心は8.9℃、大阪市で7.5℃、福岡市で8.1℃など10℃に届いておらず、厳しい寒さとなっています。富山市は2.3℃など北陸は雲に覆われたままで、凍えるような寒さです。午後も日差しがたっぷりの所も気温は上がりにくく、最高気温は平年並みかやや低いでしょう。外出の際はしっかり寒さ対策をなさってください。

3連休は冬の嵐 日本海側で大雪や猛吹雪 交通の影響にも注意

明日10日(土)は日本海北部を進む低気圧に向かって暖気が流れ込み、気温が上昇します。関東から西は最高気温が15℃前後まで上がり、春先のような気温となるでしょう。ただ、次第に季節風が強まり、午後は気温の数字以上に寒く感じられそうです。



11日(日)から12日(月・祝)にかけては、この冬一番の寒気が襲来します。11日(日)は西日本から気温がぐっと下がり、最高気温は広島で4℃、大阪や名古屋も8℃くらいです。12日(月・祝)も凍えるような寒さが続き、東京も10℃くらいにとどまるでしょう。

3連休は日本海側は広く警報級の大雪や暴風雪となり、太平洋側も所々で雪が降るため、交通にも影響が出そうです。冬の嵐と厳しい寒さにご注意ください。

11日(日)は東海から西で極寒も 12日(月)は関東も気温降下

11日(日)から12日(月・祝)は全国的に昼間も気温が上がらず、厳しい寒さとなりそうです。特に11日(日)は西日本の日本海側で堪える寒さとなるでしょう。

3連休明けは北日本を中心に再び強い寒気が流れ込む見込みで、14日(火)は札幌の最高気温が氷点下5℃の予想です。

関東から西は連休明けは気温が上昇傾向で、中でも東京は周期的に気温が15℃くらいまで上がる日もあり、寒暖差が大きいでしょう。