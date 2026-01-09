神戸が百年構想リーグの新ユニフォームを発表

ヴィッセル神戸は1月9日、明治安田J1百年構想リーグで着用する新しいユニフォームデザイン、およびユニフォームパートナーが決定したと発表した。

コンセプトは「STRIPES FOR THE FUTURE」。伝統のストライプデザインをベースに、前面には下から上へと濃くなるドットグラデーションを配置。積み上げてきた歴史を継承するとともに、より高みを目指し、未来へ新たな一歩を踏み出す強い想いを表現している。2連覇を経て悔しさを味わった昨シーズンを糧に、再び前を向く決意を込めた一着となった。

クラブは「歩みを止めることなく、挑戦を重ねること。常に進化し、前進し続けること」と、新シーズンへの意気込みを綴っている。

SNS上では「カッコいい！」「久々の縦縞模様キター」「かっこよすぎ」「シンプルかつ力強い！」「J参入時を思わせてくれる」「私は好きだな…このデザイン」「突然のユニお披露目きた」「歴代を詰め合わせたようなデザイン」「2017シーズンのユニに似てる！」「30周年のクリムゾンレッド版みたい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）