¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¦£±½µÁ°¡ÛÌó£±£±¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢¤Î¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¤¬ºäÏ©¤ÇÎÏ¶¯¤¤Æ°¤¡¡Í§Æ»Ä´¶µ»Õ¡ÖÂÀ¤á´¶¤Ê¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¡×
¢¡Âè£·£³²óÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¦£Ç£²¡Ê£±·î£±£¸Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë£±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£±·î£¹Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ºòÇ¯£²·î¤Î¥«¥¿¡¼¥ë±óÀ¬¡Ê¥¢¥ß¡¼¥ë£Ô£³Ãå¡Ë¸å¡¢Ìó£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¹¯É×±¹¼Ë¡¢Éã¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¤¬¶âÍËÄÉ¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ºäÏ©¤òÃ±Áö¤Ç¡¢£µ£²ÉÃ£°¡½£±£²ÉÃ£¶¤Î¹¥»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ×¡¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÎÏ¶¯¤¤µÓ¤µ¤Ð¤¤Ç²ÃÂ®¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤À¡£Í§Æ»Ä´¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ½çÄ´¡£ÂÀ¤á´¶¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥ß¡¼¥ë£Ô¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£³Ãå¡£º£Ç¯¤â²áµî£²ÅÙ¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Åö¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÅ¾Àï¤ò»ëÌî¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£µÙÍÜÌÀ¤±¤Ç·Þ¤¨¤ë¹ñÆâ½éÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤«¤«¤ê¤¬ÃÙ¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼¤êºä¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÄ¾Àþ¤¬Ê¿Ã³¤ÊµþÅÔ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£µÙ¤ßÌÀ¤±¤Ç¤É¤ó¤Ê¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¡£