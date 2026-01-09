フリーの新井恵理那アナウンサーが、沖縄の旅行ショットを投稿した。

９日に自身のインスタグラムを更新し「ビキニなんてもう着ることないと思ってたけど、お揃（そろ）いになるなら…と着ちゃいました！むちむちｂｏｄｙ！気分あがりました☆」と、恥ずかしがりながらもテンションアップ。「冬の旅行は沖縄へ♪あたたかくて過ごしやすく、気持ちもほぐれて好きでしたよ」と気候について伝えた。

赤ちゃんとおそろいの、モノトーンのボタニカル柄の水着を着用。「【見つけやすい】という理由で家族でリンクコーデにすることが多いのですが、特に水着はお揃いだといいなと感じました」という。

別の写真では、夫と思われる男性と子ども２人と撮影した一枚もアップ。沖縄の民族衣装を着て、子どもを抱えた。

フォロワーは「親子でビキニ可愛い〜。最近の恵理那さん、いい顔していますね〜。楽しみながら子育て頑張っていますねー」「可愛いですねえ〜」「ステキ」とくぎ付けになった。。

新井アナは２０２３年４月に結婚と第１子妊娠を発表。お相手は「同世代で大阪出身、現在は都内に会社勤めをしている、非常に陽気な方です」などと説明。同１０月に第１子、２５年４月に第２子出産を公表した。