笑い飯の西田幸治が、「現金派」であることを明かし、財布の中身やこだわりを披露してスタジオを驚かせた。

【映像】西田の現金と愛用しているブランド財布

『これ余談なんですけど…』は、MCのかまいたち（山内健司・濱家隆一）とゲストの中川家（剛・礼二）、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、西田幸治（笑い飯）、アシスタントの竹越くるみが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむトークバラエティ。1月7日の放送では、M-1レジェンド王者たちが集結し、相方への不満や私生活の余談を語り合った。

番組では、お笑いキッズからの「財布にいくら入っていますか？」という質問に答え、出演者たちが所持金を公開。西田は10万円という大金が入った財布を提示した。濱家が「常にそれくらい入ってるんですか？」と驚くと、西田は「カード派じゃないんで」と回答。携帯電話によるキャッシュレス決済も一切やっていないことを明かし、濱家は「そんな人まだいるんすか？」と驚愕した。

西田がキャッシュレスを利用しない理由として、「後輩と飲んだタクシー代を渡したりするのに、持っておく方がいい」と説明すると、濱家は「タクシーも今、呼んでそのまま支払いできるやつがありますよ」と即座に反論。しかし、西田は「何台も呼べるんか？」「行き先を入れないと来ないでしょ」と戸惑いを隠せない。周囲から「呼べる」「乗った本人が言えばいい」と次々に説明されると、濱家からは「いつから止まってます？」とツッコまれ、スタジオは爆笑に包まれた。

西田は最新のタクシー事情に「そうなんすか？！」と驚きつつ、「俺まだ『兄さんこの間ありがとうございます』って（後輩から）小銭と領収書をもらってる」と、古き良き芸人界の慣習をいまだに続けていることを告白。山内から「めっちゃ昔の兄さん」と評されていた。ちなみに西田が愛用している財布のブランドは「ベルルッティ」であることも明かあれた。