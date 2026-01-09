困り顔もまたファンの注目ポイントだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が前半に築いたリードを守り切り個人6勝目をあげた。試合中には熟考のあまり、思わず口をぷくーっと膨らませるシーンもあり、ファンから脚光を浴びた。

【映像】ファンも「かわいい！」と喜ぶ中田の“ぷく顔”

元アイドルでもある中田は、Mリーグとしては今年ついにブレイク中。過去2年は個人としてもチームとしても大敗に終わり合計でもわずか3勝だったが、今年は試合前時点で既に5勝。ポイントでもプラスをキープし続けている。守備的な麻雀の中にも、しっかりと前に出る決断も見られ、成長ぶりは業界内でも認められているところだ。

東3局、3万2800点持ちのトップ目だった中田は、とにかく悩んだ。配牌は面子がなく、ドラの一万と赤5筒が1枚ずつ。順子系に行くか、それとも対子系に進むか。5巡目、仕掛けを入れていたEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が早々にテンパイを入れる中、中田は1つ、また1つと対子を作り、なんとか放銃を回避しながら15巡目に七対子のテンパイにたどり着いた。

テンパイするには赤5筒か、場に高いソウズの8索を切らなければならない。ここで中田はあごのあたりに手を当てると、そのまま口元をぷくっと膨らませるような表情を浮かべた。この時、ファンからは「ぷくーが出た！」「くっそかわいいな」「かわいすぎねぇか？」といったコメントが殺到していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

