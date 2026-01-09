TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が8日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。自動車運転免許証の更新講習を受けたことを報告した。

山口氏はアルコール依存症のため18年5月から19年4月まで専門病院で入院治療を受け退院し、翌5月からは通院治療を続けた。ただ、20年9月22日に酒を飲んでバイクを運転したとして、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで警視庁に現行犯逮捕され、その後東京区検に略式起訴された。23年3月には、アルコール依存症を患う当事者として、各種依存症者向け講演活動やセミナーを行う「株式会社 山口達也」を設立。治療を続けながら講演活動に励み、自身の経験を伝えている。

そういった経緯もあり「運転免許再取得後、初めての更新 2時間の講習を受けます」と書き出し、「『更新忘れからの失効』『飲酒運転による取消』のワードが出るたび“分かりやすい例”として山口達也の名前が上がるのではないかと勝手に心臓バクバクでしたが、山口のやの字も出ることなく終了 生きた心地のしない2時間でした笑」とつづった。

この投稿に対し「無事に更新できてよかったですね」「おめでとうございます。安全運転で」「運転免許の更新お疲れ様でした。そして、無事に終了されたこと、心よりお慶び申し上げます」「これからも安全運転で、どんどん前進してください！応援してます！」などとさまざまな声が寄せられている。