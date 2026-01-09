クリスピー・クリーム・ドーナツに“北海道の冬限定”メニュー登場 あざらしが流氷からひょっこり
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、sitatte sapporo店、札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店、マルヤマ クラス店の5店舗にて、14日より期間限定で『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』を販売する。
【写真】パーティーにぴったり！『バレンタイン ミニ ボックス（20個）』
『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道』シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発しているプレミアムドーナツ。『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』は、北海道ならではの冬の風物詩のひとつ「流氷」と、北海道らしい冬の動物「あざらし」をイメージした、キュートな表情が愛らしい冬限定の“あざらしドーナツ”となっている。ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、上からキラキラしたざらめとパチパチ弾ける水色のキャンディを散りばめ、きらめく流氷の景色を表現した。ドーナツの中心に道産ミルク入りのクリームを絞り、ホワイトチョコで口元を、ビターチョコで目を描き、流氷の間からひょっこりと顔をのぞかせるかわいらしいアザラシを表現している。
【写真】パーティーにぴったり！『バレンタイン ミニ ボックス（20個）』
『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道』シリーズは、北海道の食材や名産品、文化に着目して開発しているプレミアムドーナツ。『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 ミルキー アザラシ』は、北海道ならではの冬の風物詩のひとつ「流氷」と、北海道らしい冬の動物「あざらし」をイメージした、キュートな表情が愛らしい冬限定の“あざらしドーナツ”となっている。ふわふわのドーナツをホワイトチョコでコーティングし、上からキラキラしたざらめとパチパチ弾ける水色のキャンディを散りばめ、きらめく流氷の景色を表現した。ドーナツの中心に道産ミルク入りのクリームを絞り、ホワイトチョコで口元を、ビターチョコで目を描き、流氷の間からひょっこりと顔をのぞかせるかわいらしいアザラシを表現している。