女優の新葉尚（わかば・なお＝25）が9日までに、X（旧ツイッター）を更新。1982年（昭57）のテレビ朝日系特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」の主人公・一条寺烈役で知られる父の俳優大葉健二（70）が療養中だと明かし、ファンから多数の応援メッセージが届いたことに感謝した。

新葉は5日にXで「弟と父のお見舞いに行ってきました〜！！」と、大葉が療養中だと公表。2月15日からテレビ朝日系で新シリーズ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜午前9時半）がスタートするが「今年から新しい宇宙刑事シリーズが始まるよとも伝えてまいりました…！！！」と、大葉に報告したという。「いつも私がお見舞いに行くとスヤスヤ寝てるんですけど、お話しし始めたらめっちゃくちゃ元気にお話し聞いてくれました…！！！ さすが宇宙刑事パワ〜元気になってね〜」と父にエールを送っていた。

新葉は、9日に「遅ればせながら 先日のポストにて父、大葉健二への沢山の応援メッセージ本当にありがとうございます 報告がてらに…と思ってポストしたものに皆さまからこんなに沢山のメッセージをいただけると思っていませんでした…」と感謝。「東京に帰る前にもう一度お見舞いに行き皆さんからいただいたお言葉も伝えて参りました…！！ 大葉本人の意思を尊重し家族で話し合った結果、細かく現状をお伝えすることができません…」と、大葉の意思で病状等は公表しない意向を示した。

その上で「皆様にはご心配をおかけしているかと思いますが本人も復帰のために精一杯リハビリなどに励んでおります。今後とも、大葉健二を愛し、応援してくださったら娘としてもとても嬉しいです よろしくお願いいたします！！！！」とファンに、さらなる父への応援を求めた。