狙われる「ポケモンカード」…5人組がわずか4分で盗み約780万円被害 約4700万円分の希少カード狙う強盗も アメリカ・カリフォルニア州
アメリカ・カリフォルニア州で、人気トレーディングカードを狙った窃盗や強盗事件が相次いでいる。あるカードショップでは、5人組がバール片手に店に現れ、ショーケースを破壊…高額カードを盗んでいった。同日、別の店ではカードショップから出てきた客を狙った強盗も発生。警察は関連を捜査している。
5人組がカードショップで窃盗
アメリカ・カリフォルニア州では、“トレカドロボー”が相次いでいる。4日未明に店に到着した警察官が目にしたのは、荒らされた店内だ。
このわずか6分前、ショーケースに並んでいたのは世界的に人気のポケモンカードだった。すると、店内に続々とフードをかぶった人物たちが入ってきた。
この人物たちは、5人組のポケカ窃盗団だ。
1人がバールのようなものでショーケースを破壊すると、その後、別の人物が次々とポケカなどをかき集めて袋に入れていく。棚のカードも床めがけて投げ捨て、袋に入れる人物と分担作業している様子だった。
犯行時間はわずか4分で、あっという間に盗み去っていった。壊されたものなどを含めると、被害総額は日本円で約780万円分に上るという。
客を狙った高額カード強盗も
さらにカリフォルニア州・ロサンゼルスで4日午後9時40分頃、別のトレカショップでもポケカ強奪事件が発生していた。
当時、2人組が店内の防犯カメラに映っていた。2人は客が購入した約4700万円分の希少なポケモンカードに目をつけ、店を出たところを襲ったとされる。
相次ぐポケモンカード窃盗に州警察は関連を捜査している。
（「イット！」 1月8日放送より）