有吉弘行「BE:FIRSTのメンバーにいますよね」 まさかの写真が話題「多分右端にいたかもw」「LEOだー」
お笑い芸人の有吉弘行（51）が7日、自身のインスタグラムを更新。投稿した1枚の写真が「BE:FIRSTのメンバーに見える」と注目を集めている。
【写真】「似てる人いるような」ファンからBE:FIRSTメンバーを連想する声が相次いだ有吉弘行の投稿
有吉は投稿で「BE:FIRSTのメンバーにいますよね」とコメントし、ある人物の写真を公開。どこか既視感のあるビジュアルに、投稿直後からフォロワーの間でさまざまな憶測が飛び交った。
写真を見たファンからは、BE:FIRSTのメンバーを連想する声が相次ぎ「似てる人いるような」「多分右端にいたかもw」「LEOだー」「城田優くんじゃない？www」「髪の毛地毛かなぁ」といった反応が続出。コメント欄はツッコミと考察でにぎわいを見せている。
さらに「いますね」「ええ?!居たかな BE:FIRSTいじってくれるの嬉しいな」といった声も寄せられ、グループ名を巡るやりとりも広がった。何気ない一言から生まれた“まさかの写真”は、多くのフォロワーの想像力を刺激し、有吉らしいユーモアが詰まった投稿として話題を呼んでいる。
