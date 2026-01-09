お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が、8日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。かつて交際相手に“絶対見せなかった”ことについて語った。

2024年に結婚、昨年には第1子が誕生した相方・阪本に影響され、婚活を始めたという中谷。「今、同期で独身で残ってるのが、男性ブランコの平井（まさあき）、ZAZYの3人だけになって」と説明すると、海原ともこは「あーなるほど」となぜか納得。ともこの相方・やすよは、「まわりもみんな結婚していっているんであれば」と、芸人の妻の友人を紹介してもらうという案を勧めた。

そのため、ともこが「そしたら（阪本の）奥さんのお友達とか？」と話を向けると、阪本は「いや〜ちょっと、僕の信頼に関わる。ちゃんとしてくれないと」と敬遠気味。「（中谷とは）幼なじみってことは、よく知ってるってことやん」との指摘に、「知ってるんですけど、むっちゃ変なんで」と打ち明けた。

そして中谷について、阪本は「3年とかお付き合いしても、絶対お尻を見せないんですよ。お尻が汚すぎて」と明かすと、中谷は「説明が足りてないわ！」とツッコんだ。

中谷は当時「お尻がブツブツまみれで“爆竹鳴らしたんか”っていうぐらい汚くて」と告白。自身の心境を「付き合ってるヤツのお尻がこんなのは嫌やろなと思って」と振り返った。

しかし、やすよが「そんなぐらいやったら大丈夫ちゃうん？」とフォローすると、阪本は「“爆竹慣らしたお尻やけどいい？”って僕紹介するんですか？」と渋い表情に。ともこが「“下半身に難あり”って」とさらなる紹介フレーズを提案すると、中谷は「いやいや含みがありすぎますって」と苦笑いしていた。