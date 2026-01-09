福士蒼汰、ベンチプレス100キロで鍛え上げた肉体を竹財輝之助が絶賛 広背筋で“広報”担当を表現「につかわしくない体型を」
俳優の福士蒼汰が主演を務める、2026年1月13日スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00※初回15分拡大）の制作発表が9日、都内で行われ、福士をはじめ、吉川愛、正名僕蔵、竹財輝之助、太田莉菜、谷原七音、本多力、緒形直人、金子ノブアキが登壇した。
【集合ショット】素敵な笑顔！ケーキを囲む福士蒼汰＆吉川愛ら
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
福士は「今作の出演がきまったときに、警視庁の広報部ということで、めずらしい作品だなと思いました」と明かし、「もっと硬派な社会派な作品にできるんじゃないですか？と僕からプロデューサーさんに提案させていただいて、今回企画に社会部の方がいて、ここまでリアルに見てきた方がいるならできるんじゃないかなと思いまして。リアルが見られると思います」と自信をにじませた。
本作にちなんで、「広報したいこと」をフリップで発表。竹財が「福士くんの広背筋」と回答した。竹財は「撮影中に後ろ姿を眺めることが多くて、ちょっと手を伸ばしたときとか、スーツがパンってなったときにここ（広背筋）がめっちゃかっこいいんですよ」と福士の筋肉を絶賛。また「七音くんと話してたら、ベンチプレス100キロあげるんだよね」と福士の“ガチ”なウェイトトレーニングを暴露。福士は照れ笑いしつつ、「（広報に）につかわしくない体型を作ろうという。捜査一課にいきたいという気持ちを広背筋で表しました」とユーモアで返し、笑いを誘っていた。
会見では、金子がファンにまじってサプライズ登場。太田の誕生日をサプライズで祝ったりと、終始和気あいあいとした雰囲気で進行された。
なおMCはフジテレビ・西山喜久恵アナウンサーが務めた。
