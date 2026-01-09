東京都大田区大森北のマンションの一室で男性が死亡しているのが見つかった殺人事件で、遺体には刺し傷や切り傷が１０か所以上あったことが捜査関係者への取材でわかった。

警視庁は、何者かが強い殺意を持って襲ったとみて調べている。

同庁は９日、死亡した男性は、部屋の住人で音響設備会社社長、河嶋明宏さん（４４）と判明したと発表した。

河嶋さんは８日午前、３階にある自宅のダイニングキッチンで血を流して倒れているのを、通報で駆けつけた警察官に発見された。上半身はパーカを着ていたが、下半身は下着姿だった。

捜査関係者によると、河嶋さんには刃物による傷が１０か所以上あり、首や下腹部、左太ももなど５か所には大きな刺し傷があった。両手には身を守る際にできる防御創も確認された。死因は失血死とみられる。

部屋に荒らされた形跡はなく、玄関ドアは施錠されていた。鍵は玄関付近に落ちており、血の付いた足跡が外階段の１階まで続いていたという。

同庁は、何者かが河嶋さんを襲った後に玄関を施錠し、部屋の鍵を玄関ドアの郵便受けから室内に投げ入れて、外階段から逃走したとみている。