松嶋菜々子主演のテレビ朝日ドラマ「おコメの女 国税局資料調査課・雑国室」が８日にスタートした。

東京国税局の敏腕調査官・米田正子（松嶋菜々子）が、組織に埋もれていた凄腕を集結させ、東京国税局資料調査課（通称・コメ）内に新部署「複雑国税事案処理室」（通称・ザッコク）を発足した。

冒頭、ガサ入れに入られるもコーヒーを飲みながら余裕顔で米田正子と対決した脱税社長役で風間トオル（６３）が登場した。結局、米田に軽々と脱税を暴かれた。

ネットでも口ひげをはやしたダンディ紳士が話題となり「誰かと思ったら風間トオルさんじゃないか」「雰囲気違くて一瞬分からなかった」「風貌の変わりようにびっくり」「お久しぶりに拝見した」「イケオジ」「いきなり風間トオルって豪華ゲスト」「出番はもう終わり？？」と反応する投稿が集まった。エンドロールの出演者クレジットを見て「やっぱあの人風間トオルだったんだ」と驚く投稿も。

また中盤で国税局に怒鳴りこんできた社長夫人役は櫻井淳子だった。