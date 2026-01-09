「M−1グランプリ2025」で優勝した漫才コンビ・たくろう（きむらバンド＝35、赤木裕＝34）が9日、大阪市内で「よしもとアカデミー」の生徒を対象に特別授業を行った。

リモートも合わせて計200人を前に、授業を行ったたくろう先生。「以前は体重48キロでしたが、ウーバーイーツが便利で65キロに増えました」と笑わせた赤木。きむらは「人前に出る仕事だけど、無理はせずに自然体が何より」とアドバイスを送った。

現役の生徒からの質問にも誠実に答えてみせた。M−1決勝で演じたネタについて問われて「受けさえすればそれが一番。このネタなら行ける、と決めていた」（赤木）。ネタを書くのは赤木の担当で「そのネタをおもしろいと信じ、腹をくくって漫才をやってます。それぐらい信じられる相方を見つけられれば素晴らしい。今は何でも楽しんで、経験をつんでください」（きむら）

授業が終わって、赤木は「緊張しました。鋭い目つきでこちらを見てくる人もいたので（笑）。M−1直後は疲れて体調を崩しましたが、今はしっかり寝て仕事に取り組んでいます。あまり無理の利かない体ですが、今年だけは必死で働きます！」。きむらは「今は、とにかく仕事に夢中。（大阪から東京に移る話など）まだ何も話せてません。今年の目標は、あこがれの木村拓哉さんに会うことです！」と胸中を語った。

よしもとアカデミーは、お笑い養成所NSC、エンタメスタッフを育成するYCA（よしもとクリエイティブアカデミー）、歌唱・パフォーマンス・演技を学ぶYPA（よしもとパフォーミングアカデミー）と、吉本興業高等学院の4校からなり、現在新年度の生徒を募集中。きむらと赤木はNSCの出身。