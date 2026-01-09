¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¡¢¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Ï¤ï¤º¤«¡È8¥¿¥Ã¥Á¡É¡¡¡Ö²¿¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÀïÀþ¤«¤é³°¤¹¤Ù¤¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè21Àá¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢3°Ì¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬¤È¤â¤Ëº£Àá¤ò¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³ð¤ï¤º¾å°Ì¿Ø¤Î¾¡¤ÁÅÀÁÓ¼º¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£ÆÃ¤ËÀèÈ¯¤·¤¿FW¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¢¤Þ¤êÆÀÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤À¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Øsky sports¡Ù¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿¡¼¤Î¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤Ï¡Öº£ÈÕ¤º¤Ã¤È¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¥²¡¼¥à¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥×¥ì¥¤¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¡Ê8²ó¤Î¤¦¤Á¡Ë7²ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÏÁ°È¾¤Ç¡¢6350Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï11Ê¬¤«¤é40Ê¬¤Þ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èà¤òÀïÀþ¤«¤é³°¤¹¤Ù¤¤À¡£ÅÚÍËÆü¤ÎFA¥«¥Ã¥×¡¢¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥¹Àï¤Ç¤ÏÈà¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤«¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤é¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÆ°¤¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¬Èà¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èà¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¥¤¤òÊ¬ÀÏ¡£µ¯ÍÑ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤ÎÉ¾ÅÀ¤Ï¡Ö4¡×¡£¡ØEvening Standard¡Ù¤Ï¡Ö5¡×¡£¡Øfootball.london¡Ù¤Ï¡Ö4¡×¤È¡¢¸®ÊÂ¤ßÄã¤¤¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡£¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤ä¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤ÏÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤¿¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢µ¿ÌäÉä¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£