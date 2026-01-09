川崎希、息子とUSJで75分並んだことを報告「足がクタクタになりつつ笑」

タレントの川崎希が8日に自身のアメブロを更新。『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）』でアトラクションの待ち時間に驚いた出来事をつづった。

この日、川崎は「ニンテンドーエリアに来たよ」と報告し、息子から「どうしてもヨッシーに乗りたい」とリクエストがあったことを説明。しかし、待ち時間は「75分」だったといい「さすがに75分はキツイな〜と思ったけどせっかく来たから2人で並んだよ」と、夫でタレントのアレクサンダーや長女、次女とは別行動で列に並んだことを明かした。

続けて「私は少々並びで足がクタクタになりつつ笑」とコメントしながらも、アトラクションに乗れて「上機嫌なカゲトラとマリオエリアにあるキノピオカフェへ」と食事を楽しんだことを報告。すると、食事を終える頃に先ほどのアトラクションの待ち時間を確認したところ「10分待ちになってるではないか」と驚きをつづった。

川崎は「この日はパークが早く閉まる日だったんだけど閉園間際はアトラクションがめちゃくちゃ空くみたいで昼間は120分待ちのマリオカートも15分待ちになってたよ」と状況を説明。「人気アトラクション狙いの方は閉園間際がおすすめですっ」とファンへ向けてアドバイスした。

最後に「まだまだUSJの書きたいこと続いててもうしばらくお付き合いください」とつづり、ブログを締めくくった。