「あしたのジョー」などで知られる漫画家のちばてつやさんが９日、東京・台東区の寛永寺輪王殿第一会場で行われた海老名香葉子（えびな・かよこ）さん（享年９２）のお別れの式で弔辞を述べた。

毎年３月９日に上野で開催している東京大空襲の慰霊祭に参加するなど、親交のあるちばさんは「香葉子姉ちゃん、９０歳になったばかりの頃はあんなに元気だったのに、突然の別れにびっくりしています」と悲痛な思いを告白。遺影に向かい「香葉子姉ちゃん、あなたは本当に波瀾万丈のすごい人生でしたね」と語りかけた。

海老名さんが東京大空襲で家族を失ったことは何度も聞かされたという。「家族が焼け死んでしまいましたね。それからのご苦労は筆舌に尽くせません。香葉子姉ちゃんは、お母さんの遺言である『どんなにつらいことがあっても、ニコニコ笑顔を忘れないで生きるんだよ』ということを守りました。遺影にあるように『えくぼのかよちゃん』と言われ、誰からも愛されました」と思いを込めた。

落語家の妻、林家一門のおかみさん、作家、エッセーストとマルチに活躍した海老名さんに「あなたが育てた、たくさんのお弟子さんは、才能や個性を発揮して日本中で頑張ってますよ」とメッセージ。天国に向けて「安心して、お休みください。みなさんと一緒に心からご冥福をお祈りします。香葉子姉ちゃん、またね」と呼びかけた。