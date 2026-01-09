Iカップの麻倉瑞季、水着ショットにファン衝撃「スタイル反則でしょ」「ありがたや」
人気グラビアアイドルの麻倉瑞季が、自身のXを更新し、屋外プールで水着姿になった写真を投稿した。
連日オフショットなどを投稿し、Iカップバストで注目を集める麻倉は「寒すぎて沖縄行きたい」とプールサイドで横になる写真を公開。美ボディを披露している。
これにファンは「スタイルが良すぎる 太陽の眩しさに負けない強さがあっていい」「そのスタイル反則でしょ…セクシーすぎて心臓もたない」「ありがたやありがたや」などと反応している。
■麻倉瑞季プロフィール
2002年4月11日生 長崎県諫早市出身
2018年から高校生一万人署名活動実行委員としての活動をスタート。大人の力を借りない学生団体「おこしWings」の立ち上げの1人となる。2019年にNHK全国高校放送コンテスト朗読部門でベスト60になるなど多岐にわたり活動。2020年に長崎で被写体活動を始める。2021年にモデル仕事で東京に来た際、今の事務所にスカウトされ大学休学し上京。2022年にミスマガジン2022 ミスヤングマガジンに選ばれグラビア活動をスタートさせた。
