年子で「ほぼ双子」状態だった子どもたちを男でひとつで育ててきた俳優の西村和彦さん。中学生になってからは朝4時30分起きでお弁当を作り続けるなど、食育に関しては力を注いできたそうですが、お子さんたちからはまさかの要求をされることもあって── 。

【写真】「西村さんがこれを!?」見るだけでお腹が空くお弁当の数々（3枚目から/全7枚）

まさかの要求をされたお弁当作り

バイクのゲームに興じる幼き日の子どもさんたち

── 今、お子さんは2人とも高校生だそうですが、大きくなったからこそ気をつかっていることはありますか？

西村さん：食事ですね。子どもが小さいときよりも、今のほうが栄養や食事の量を考えています。2人とも成長期ですし、精神面でも食事の量が変わるので。今日はたくさん食べるかなと思ったら、「なんか今日は気分が乗らないんだよね」とか、そういうボヤッとしたことを言われて、毎日、理不尽さを感じています（笑）。

── 息子さん、娘さんのお弁当も作られているんですよね。

西村さん：2人が中学にあがったときからお弁当になったので、中学、高校と作り続けています。今朝も作りました。前は朝の4時半に起きて作っていたんですけど、今は段取りがよくなったのか、5時に起きても間に合うようになりました。でも、「私は今日いらない」とか「僕は今日いらない」となって、片方だけに作るのは、正直、めんどくさいなと思います（笑）。

── お弁当作りでこだわっていることはありますか？

西村さん：一時期、冷凍食品を使っていたときもあったんですけど、子どもたちから「冷凍食品は入れないで」と言われて。そのときも正直、めんどくさい、と思ったけど（笑）、今は手作りのものを入れるようにしています。

ただ、ときどきとんでもないことを言うときがあって。「パパ、冷やし中華が食べたいんだよね」って、弁当に冷やし中華を入れろと言うんですよ。

── 冷やし中華をお弁当に？

西村さん：どうやら友達が持ってきていたみたいで。なので、「友達のお母さんにやり方を聞いてきてくれ」と言って、結局ちゃんと持たせました。その後、娘が「そうめんがいい」と言い出したこともありました。じゃじゃ麺とか焼きそばならいいんですけど、つけ汁系はちょっと困りますよね（笑）。

── 食に関して、ほかに気をつけていることはありますか？

西村さん：食べ方のマナーに関しては、うるさく言っています。彼らも高校生になって、だんだん大人になってきたので、親がいないところで食事する機会もあると思うんですね。気になるところがあると「そういう食べ方はあまりよくないよ」と注意するんですけど、子どもたちは「外でやるわけないじゃん」と。でも、僕としては「家でできないのに、外でできるわけがないだろ」となるわけで。

やっぱり食べ方が汚いと、相手のことがどれだけ好きでも幻滅するじゃないですか。だから、息子には「フラれる理由のナンバー1は、食事のマナーだからな」と言っています。そういう食育みたいなことは、彼らが小さいときからやっていました。

── ほかにはどんな食育を？

西村さん：出されたものは残さないとか。もちろん、その日の体調によって残してもしかたがないときはあると思います。だけど、そのときには必ず子どもたちに「ごめんなさいと言いなさい」と言っています。というのも、今の子どもたちは自分が食べられなくなったときに「もう無理！」と言うじゃないですか。

でも、それは作ってくれている人に対して失礼な発言ですし、たとえば僕が飲食店に食レポの仕事で訪れた際に、お店の方に「いやー、もう無理です」とは言えないですよね。だから、うちの子どもたちが「無理」と言ったら、僕は「こっちは強制的に食べさせているわけじゃないぞ。だから絶対に『無理』という言葉は使うな！」と激怒します。「今日はお腹がいっぱいで食べられません、ごめんなさいと言いなさい」と言っています。食事のときのマナーもそうですけど、そこは子どもたちに徹底しているところですね。

成長を感じる子どもたちの発言

西村さんの趣味はバイク。時間を見つけてはツーリングも楽しんでいるそう

── 現在、上の息子さんは高校3年生、下の娘さんは高校2年生と、思春期を迎えていますよね。

西村さん：2人とも高校生ですけど、彼らは彼らなりに僕に気をつかっているんだなと思うこともあって。子どもたちの成長ぶりを感じて、父親としてはうれしくなります。そういうときには「今日こういうことがあったけど、あれは俺に気をつかってくれていたんだね。ありがとう」と伝えるんですけど、僕が普段あまり「ありがとう」と言わないから、向こうは最初「ん？」となって。

でも、その後に「僕たちはシングルで育ったから、気をつかえる子どもになったんだよ。シングルでよかったのはそこくらいかな」と言ってくるんですよ。僕としては「なにを偉そうに」と思ってカチンとくるんですけど、そういうところもかわいくて（笑）。日々の会話の中におもしろみがあるのがすごく楽しいですし、それも子育てをすることの醍醐味なのかなと思います。

── 息子さんは同性なのでわかり合える部分が多いと思いますが、年ごろの娘さんと向き合うときに難しさを感じたりすることはないですか？

西村さん：それはとくにないですね。僕と娘の間に息子がいて、娘が僕に直接言いにくいことは1回お兄ちゃんに投げて、お兄ちゃんから僕に伝えてくるとか、逆に娘の様子がおかしいときは「あいつ、どうした？」と息子に聞いたりしているので。だから、息子がいいクッション材になってくれています。

── 頼もしいお兄ちゃんですね。

西村さん：普通、年ごろになると、兄妹と言っても男と女なので、そこまで仲よくならないというか、ちょっと距離ができてもおかしくないと思うのですが、今も2人はギャーギャー言いながら仲よくやっています。僕が娘を叱ったときも、最終的に息子が娘のことをフォローしてくれているので、そこはすごく助かっていますね。

自分の道は自分で見つける自立のすすめ

── その息子さんが来年1月に18歳の新成人を迎えられます。今の思いを教えてください。

西村さん：法律上は成人になりますが、まだまだこれからですし、親子関係はずっと続いていくので、感慨深さというのはとくにないですね。ただ、独立精神みたいなものは植えつけないといけないなと思っています。

当り前のことですけど、子どもたちは最初、よちよち歩きじゃないですか。だから、親が手を貸して、いろいろやってあげないといけない。でも、それをずっと続けていると、何でも人に頼る子になってしまうので、僕は小学校にあがるときや高校生になるときなどの節目、節目に「ここからは、これは自分でやってくれないと困るよ」、「行きたい学校があるのなら、それは自分で見つけてこないとダメだよ」と伝えてきました。

もちろん、相談にはのりますが、自分が何をどうやりたいのかに自分で気づき、みずから行動を起こすのはとても大事なことだと思うんですよね。そうしないと彼らは進化しないし、僕も親として成長しないので。だから、息子たちには僕が18歳で実家を出て独立したので、「18歳というリミットがあるよ」と伝えています。そこで彼らがどういう決断を下すのかはわかりませんが、「自分がどう生きていくのかの方向性をちゃんと見定め、生活力を身につけていかないといけないよ」とは話しています。

── これまでのご自身の父親業を振り返って、反省点はありますか？

西村さん：反省しだしたらキリがないですよね。そのうえで過去の失敗をちゃんと受け止めて繰り返さないことが大事なのかなと。まあ、繰り返そうものなら、息子や娘から「それは前にも言ったよね」と総ツッコミが入りますから（笑）。なので、自分のことよりも子どもとの距離感をうまく取っていくことがいちばん大切なのかなと思います。

── それはご自身がシングルファーザーとして子育てしていくうちに、芽生えたものなのでしょうか？

西村さん：正直、そこはわからないです。ただ、僕のやっている仕事は、つねにコミュニケーションを求められるので、それが子どもたちと会話するときに役立ったことはあったかもしれません。そもそもの僕は頭が固い人間なので、そこのバージョンアップは必要だと思っています。それは子育てにおいても、仕事においても大切なことだと思うので、これからも精進していきたいと思います。

取材・文／馬場英美