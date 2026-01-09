産後の日テレ郡司恭子アナ「我が家のお正月ごはん」白味噌仕立てのお雑煮披露「料亭みたい」「食べてみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月7日、自身のInstagramを更新。お正月のお雑煮を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】産後の35歳日テレアナ「料亭みたい」正月料理ショット
郡司アナは「我が家のお正月ごはん」とつづり、お雑煮の写真など複数投稿。「お雑煮は白味噌仕立てが好きです」と記した通り、白味噌に人参や大根、ほうれん草に柚子の皮を乗せたお雑煮の写真や、すまし汁風のお雑煮も披露している。さらに「お餅は日によってごま油で焼いたり、茹でたり…いろいろ」とも報告している。
この投稿に「美味しそう」「白味噌仕立てのお雑煮大好き」「料亭みたい」「上品」「食べてみたい」などとコメントが集まっている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
