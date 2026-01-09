「ラヴ上等」Baby（ユリア）、紫ヘア復活で印象ガラリ「一瞬誰かと」「最高に似合ってる」驚き＆絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/09】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演した“Baby”ことユリア（鈴木ユリア）が1月7日、自身のInstagramを更新。紫色のヘアスタイルを復活させた最新ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「ラヴ上等」“水はヤベェだろ”美女「一瞬誰かと」別人級の紫ヘア姿
Babyは「撮影に向けて紫復活ー！！」とつづり、久しぶりに紫色のヘアカラーに戻したことを報告。淡いピンクのトップスに、透明感のある紫のロングヘアで微笑んでいる姿を公開している。
この投稿には「最高に似合ってる」「雰囲気変わって一瞬誰かと思いました」「スタイルが映える」「レベチ」「雰囲気が完成されている」「かっこいい」「憧れる」などの反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。Babyは“つーちゃん”こと塚原舜哉とカップル成立。ショーダンサー・あも（AMO）による水を使ったショーでその水がかかったことにキレて放った一言「水はヤベェだろ」も話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴ上等」“水はヤベェだろ”美女「一瞬誰かと」別人級の紫ヘア姿
◆Baby、紫ヘア復活を報告
Babyは「撮影に向けて紫復活ー！！」とつづり、久しぶりに紫色のヘアカラーに戻したことを報告。淡いピンクのトップスに、透明感のある紫のロングヘアで微笑んでいる姿を公開している。
◆Babyの投稿に反響
この投稿には「最高に似合ってる」「雰囲気変わって一瞬誰かと思いました」「スタイルが映える」「レベチ」「雰囲気が完成されている」「かっこいい」「憧れる」などの反響が寄せられている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。Babyは“つーちゃん”こと塚原舜哉とカップル成立。ショーダンサー・あも（AMO）による水を使ったショーでその水がかかったことにキレて放った一言「水はヤベェだろ」も話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】