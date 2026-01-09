モスバーガーから“赤い”ハンバーガー2種が登場　「熊本県産トマト」で国産牛パティを豪快に挟んだ

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年1月17日（土）〜 2月2日（月）まで、熊本県産トマトを2枚使った数量・地域限定商品を販売する。※熊本県内のモスバーガー全18店舗限定の販売、文中の価格は全て税込表記

今回、登場するのは、「新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」と「新とびきり 大盛りトマト チリバーガー」の2種類。熊本県産トマトの「赤」が印象的な商品だ。

熊本県産トマトを贅沢に2枚使った大盛りバーガー登場

モスバーガーでは、2024年3月から新定番商品として、国産牛100％使用のパティを使用した“新とびきり”シリーズを展開している。今回の商品は、この“新とびきり”シリーズのパティを使用。熊本県産トマトを合わせた、この期間だけ食べられる特別なバーガーとなっている。

今回のキャンペーンは、JA熊本経済連（熊本市中央区）による、「冬土用未の日」の認知度向上に向けた取り組みに賛同し実施されたもの。

「冬土用未の日」には、トマトやイチゴなどの赤いものや、「ひ」のつく食べ物を食べると縁起がいいとされている。

「新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」（880円）

熊本県産トマトの上に、国産牛100％使用のパティとスライスチーズをのせ、レタス、スライスオニオンを重ねたボリューム感のあるハンバーガー。ハーフマヨネーズタイプとオーロラソースで味付けも特徴の一つ。

※パティに含まれる牛肉は、100%国産

※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用

※チーズは工場で加熱加工をしている

※ソースに使用しているトマト原料は、熊本県産トマトではない

「新とびきり 大盛りトマト チリバーガー」（880円）

和風BBQソースとホットチリソースの味付けが特徴。ピリッとスパイシーなソースとトマトの相性がいい一品。熊本県産トマトの上に、パティとスライスオニオンをのせ、さらに熊本県産トマトを合わせた。

新とびきり 大盛りトマト チリバーガー

※パティに含まれる牛肉は100%国産

※商品には「カロリーハーフマヨネーズタイプ」を使用している

※ソースに使用しているトマト原料は、熊本県産トマトではない

※ゆめタウンはません店での販売はない

＜キャンペーン概要＞

■販売期間

2026年1月17日（土）〜 2月2日（月）の17日間

■販売店舗

熊本県内のモスバーガー 全18店舗

※ 各店舗の営業状況はHPを確認

■内容

【1】

「新とびきり 大盛りトマト モス野菜チーズバーガー」と「新とびきり 大盛りトマト チリバーガー」を数量・地域限定販売する。

※ 熊本県産トマトがなくなり次第終了

【2】

生のトマトを使用したメニューに熊本県産トマトを使用

※ 熊本県産トマトがなくなり次第、県外のモスの契約農家のトマトを使用する