【モデルプレス＝2026/01/09】元SKE48の須田亜香里が1月7日、自身のInstagramを更新。すっぴんショットを公開し、話題を呼んでいる。

◆須田亜香里、美肌輝くすっぴんショット披露


須田は「＃軽井沢 ＃ヒートテック ＃4枚着用 ＃汗だく ＃すっぴん」と添え、複数枚の写真を投稿。アップにしたヘアスタイルに美しい素肌が際立つすっぴん姿でケーキを食べる姿や、両手で頬杖をつくポーズを決めたショットを披露した。また寒空の下、マフラーを頭に巻いて歩く姿が収められた写真なども公開していた。

◆須田亜香里の投稿に「ノーメイクとは思えない美しさ」と反響


この投稿に、ファンからは「ノーメイクとは思えない美しさ」「素肌が本当に綺麗」「透明感すごすぎる」「すっぴんでこの可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

