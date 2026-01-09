須田亜香里、美肌際立つすっぴん姿に「ノーメイクとは思えない美しさ」「透明感すごすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】元SKE48の須田亜香里が1月7日、自身のInstagramを更新。すっぴんショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「ノーメイクとは思えない」ファン驚きのすっぴん姿
須田は「＃軽井沢 ＃ヒートテック ＃4枚着用 ＃汗だく ＃すっぴん」と添え、複数枚の写真を投稿。アップにしたヘアスタイルに美しい素肌が際立つすっぴん姿でケーキを食べる姿や、両手で頬杖をつくポーズを決めたショットを披露した。また寒空の下、マフラーを頭に巻いて歩く姿が収められた写真なども公開していた。
この投稿に、ファンからは「ノーメイクとは思えない美しさ」「素肌が本当に綺麗」「透明感すごすぎる」「すっぴんでこの可愛さ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆須田亜香里、美肌輝くすっぴんショット披露
◆須田亜香里の投稿に「ノーメイクとは思えない美しさ」と反響
