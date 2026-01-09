【ウェンディーズ/ファーストキッチン】冬にぴったりな“クリーム生パスタ”が登場 「陸奥湾産ホタテのトマトクリーム」など新作4品を発売

ウェンディーズ·ファーストキッチンおよびファーストキッチンは、2026年1月15日(木)から、冬の季節にぴったりなクリーム生パスタ4品を発売する。青森県陸奥湾産ホタテをトッピングした「陸奥湾産ホタテのトマトクリーム」をはじめ、トマトソースやバジルペーストにホワイトソースを合わせた、濃厚な味わいが特徴のラインアップとなっている。

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆陸奥湾産ホタテのトマトクリーム 単品1,190円

ファーストキッチンオリジナルのトマトソースにホワイトソースを加えたクリーム仕立て。濃厚な旨味が楽しめる青森県陸奥湾産ホタテや、ブロッコリーをトッピングした一皿。

陸奥湾産ホタテのトマトクリーム

◆陸奥湾産ホタテのバジルクリーム 単品1,090円

バジルの香りが楽しめるソースにホワイトソースを合わせたクリームパスタ。陸奥湾産ホタテに、ブロッコリーとパルメザンチーズをトッピングした一皿。

陸奥湾産ホタテのバジルクリーム

◆ベーコンのトマトクリーム 単品980円

トマトの酸味とガーリックの風味が楽しめるトマトソースにホワイトソースを加えたクリームパスタ。ベーコンとブロッコリーをトッピングした一皿。

ベーコンのトマトクリーム

◆ベーコンのバジルクリーム 単品890円

バジルソースにホワイトソースを加えたクリームパスタ。ベーコン、ブロッコリー、パルメザンチーズをトッピングした一皿。

ベーコンのバジルクリーム

〈ウェンディーズ･ファーストキッチン/ファーストキッチンこだわりの「もちもち生パスタ」〉

ファーストキッチンのパスタは「1皿1皿キチンと、茹でたて、和えたて」をコンセプトに、注文ごとにフライパンで仕上げて提供。オーダー後に茹で上げた生パスタを、熱したフライパンでソースと手早く絡めることで、できたてならではのソースとパスタの一体感のある味わいを楽しめる。

〈販売情報〉

期間:2026年1月15日(木)〜3月下旬予定

※下記のパスタ未販売店舗では取り扱いなし

【ファーストキッチン】アピタ鳴海/岡崎ウィングタウン/東京競馬場/中山競馬場

【ウェンディーズ･ファーストキッチン】菖蒲モラージュ/129平塚田村/ココリア多摩センター/日比谷シャンテ前/難波戎橋/京都新京極/新宿南口