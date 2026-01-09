むくえな・むく、膝丈スカートの冬コーデ公開「着こなしが参考になる」「雰囲気が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/01/09】幼馴染YouTuber・むくえなのむくが1月7日、自身のInstagramを更新。コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「着こなしが参考になる」膝丈スカートから美脚際立つ
むくは「みんな年明けは何したのかな」と書き出し、オフショットを複数枚投稿。屋外でアウターに膝丈スカートを合わせた装いで、美しい脚がのぞく着こなしを公開している。同投稿ではそのほか、年越しそばの写真や空港の写真など、年末年始の思い出と思われる写真が披露されている。
この投稿には「雰囲気が素敵」「着こなしが参考になる」「自然体なのが良い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆むく、年明けの私服ショット公開
◆むくの投稿に反響
