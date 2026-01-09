さおりん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/09】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが1月7日、 自身のInstagramを更新。ラスベガス滞在中の様子を公開し、話題を呼んでいる。

◆さおりん、ラスベガスでの私服ショットを公開


さおりんは「ラスベガスのあれこれ」とつづり、ラスベガスでのオフショットを複数枚投稿。夜の街を背景に、スラリと伸びる美しい脚が印象的なミニ丈のスカート姿で、大きなスクリーンを指さしている後ろ姿を公開している。同投稿ではそのほかに、豪華な料理の数々やカジノを楽しむ様子、ブルーノ・マーズのコンサートチケットの写真など、ラスベガスを堪能している様子が披露されている。

◆さおりんの投稿に反響


この投稿には「綺麗な後ろ姿」「スタイル良すぎ」「美しい脚に目がいく」「海外の街並みが似合う」「楽しそう」などの反響が寄せられている。

さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）

