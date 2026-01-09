【松のや】オニオン×チーズソースの『チキンかつ』登場/ ポテトサラダで味変も

とんかつ専門店の「松のや」は、2026年1月14日(水)午後3時から「オニオンチーズチキンかつ」を全国で発売する(一部店舗を除く)。

鶏肉をカラッと揚げたチキンかつに、“やみつきになる”オニオン×チーズのソースを合わせたもの。定食の販売価格はいずれも税込990円。

店内飲食のほか、持ち帰りにも対応。定食は株主優待券も利用できる(単品は除く)。

〈「オニオンチーズチキンかつ」メニュー概要〉

店舗でパン粉付けしたサクサク食感のチキンかつに、“やみつきになる”オニオンとチーズソースを合わせた商品。ガーリックの香りが食欲をそそるという。添えられたポテトサラダを崩すことで、ソースの味の変化も楽しめるとしている。

チーズとオニオンソースの単品販売も行う。ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

なお「オニオンチーズ肉厚チキンむねかつ定食」は、松屋･松のや併設店では販売しない。

◆「オニオンチーズ肉厚チキンむねかつ定食」990円

「オニオンチーズ肉厚チキンむねかつ定食」

◆「オニオンチーズチキンももかつ定食」990円

「オニオンチーズチキンももかつ定食」

◆「単品 チーズ」200円

◆「単品 オニオンソース」150円

【販売開始日】2026年1月14日(水)午後3時から

【対象店舗】一部店舗を除く全国の「松のや」

※松屋･松のや併設店では一部商品を除き販売する。PA店舗ではいずれの販売もしない。

