大ずわい雌がに一尾まるごと楽しめるランチが3,278円、甲羅本店『かにづくし祭り』開催

全国に約40店舗を展開するかに料理専門店「甲羅本店」は、1月20日から期間限定フェア「かにづくし祭り」を開催する。

※一部店舗を除く

開催期間は2月28日までを予定しているが、予定数量に達し次第、期間中でも終了となる場合がある。

本フェアでは、かに料理専門店ならではの多彩なかに料理を、手ごろな価格で楽しめるのが特徴。ランチ、御膳、会席の3種を用意し、利用シーンに合わせて選べる構成となっている。

甲羅本店「かにづくし祭り」

〈「かにづくし祭り」メニュー(価格はすべて税込)〉■稚内(わっかない)3,278円

大ずわい雌がにを一尾まるごと味わえる、数量限定の特別ランチ。

内容:

大ずわい雌がに姿盛り／かに豆富／サラダ／かにすき小鍋／かに天ぷら／かに寿司盛合せ／お椀

※1日限定20食・ランチタイム限定。

※漁の状況により提供できない場合がある。

稚内(わっかない)3,278円

■利尻(りしり)4,378円

茹でがにや名物のかに釜めし、かにすき小鍋など、専門店の定番人気メニューをバランスよく楽しめる御膳。

内容:

茹でがに／かに刺身／かに豆富／サラダ／かにすき小鍋／ずわい爪天ぷら／かに釜めし／お椀／香の物

利尻(りしり)4,378円

■山茶花(さざんか)7,700円

ずわいがに姿一尾を主役に、刺身、鍋、焼き、揚げと、かに尽くしの会席メニュー。鍋後の雑炊まで堪能できる。

内容:

ずわいがに姿一尾／ずわいがにすき／かに刺身／かに豆富／かに陶板焼／ずわい爪天ぷら／鍋後雑炊／香の物／デザート

※2人前から注文可能。

山茶花(さざんか)7,700円※写真の「かにすき」は2人前のイメージ

甲羅本店は、「かにの魅力を存分に味わえる、年に一度の特別企画。ぜひこの機会にお楽しみください」とコメントしている。

■販売店舗

【東日本エリア】

横浜甲羅本店、相模原甲羅本店、宇都宮甲羅本店、高崎甲羅本店、大宮甲羅本店、三鷹甲羅本店、柏甲羅本店、八千代甲羅本店、松戸甲羅本店

【中・西日本エリア】

豊橋甲羅本店、豊田甲羅本店、岡崎甲羅本店、刈谷甲羅本店、春日井甲羅本店、白鳥甲羅本店、半田甲羅本店、浜松甲羅本店、甲羅高林店、静岡甲羅本店、博多甲羅本店

甲羅本店