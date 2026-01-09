『レコ大』新人賞受賞のBOYNEXTDOOR、日本活動を本格加速！大型イベント＆初冠番組で存在感を拡大

BOYNEXTDOORが、2026年も日本で精力的な活動を展開する。

BOYNEXTDOORは、1月11日・12日の2日間にわたり東京・有明アリーナで開催される音楽イベント「with MUSIC LIVE」の2日目のステージに出演する。K-POPアーティストとして唯一ラインナップに名を連ね、会場を大いに盛り上げると期待されている。

【写真】BOYNEXTDOOR・ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT

BOYNEXTDOORは「with MUSIC LIVE」への出演を皮切りに、日本で多様な活動を展開する。2月14日・15日に有明アリーナで開催される音楽フェス「BEAT AX」に2日連続でヘッドライナーとして出演。さらに、3月7日・8日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される音楽イベント「CDTVライブ！ライブ！ 春の大感謝祭2026」では、初日の公演に登場する予定だ。

（写真＝KOZエンターテインメント）BOYNEXTDOOR

バラエティ活動にも本格進出する。4月11日からは、BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティー番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」（日本テレビ）がスタートする。メンバー全員がメインMCとして出演し、毎回多彩なゲストと息の合ったトークを繰り広げる予定だ。

BOYNEXTDOORは2024年7月、日本デビューシングル『AND,』をリリースし、本格的に日本活動を開始。同年に開催された初の単独ツアー「BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN」は、アンコール公演を含め日本6都市・全13公演が完売を記録した。さらに、8月にリリースした日本2ndシングル『BOYLIFE』はオリコン週間チャート（集計期間8月18日〜24日）で2冠を達成し、日本レコード協会からゴールドディスク「プラチナ」認定（2025年9月）を獲得。韓国でリリースした4thミニアルバム『No Genre』と5thミニアルバム『The Action』も「ゴールド」認定を受けるなど、確かな成果を積み重ねている。

こうした活躍を背景に、BOYNEXTDOORは昨年11月に開催された『第67回日本レコード大賞』で新人賞を受賞。2026年、日本でのさらなる飛躍に大きな期待が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇BOYNEXTDOORとは？

2023年5月30日にHYBE傘下のKOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ。Block Bのリーダーを務めたラッパー兼プロデューサー・ZICOが手がける。グループ名には「隣の少年たち」という意味が込められており、「親しみやすく、自然体の魅力で人々の心に寄り添う」というコンセプトを掲げている。2024年7月10日には日本1stシングル『AND,』をリリースし、日本デビューを果たした。