巨人の大勢（26）が8日、川崎市内のジャイアンツ球場で自主トレを公開。すでに大谷らと3月のWBCに出場する侍ジャパンのメンバーに選出されており、本大会に向けて腕まくりである。

昨年11月の韓国との強化試合では2戦目の九回に同点本塁打を浴びたものの、「WBCでは抑え候補」と侍ジャパン井端監督の信頼は揺るがない。「滑る」とされるWBC球も「手が小さい人の方が苦戦しそう。それは、この前のWBCで思った。自分は手が大きいので」と自信を見せる。強化試合に出場した捕手の岸田は「スライダーが大きく曲がる」と大勢の利点を明かしていた。

ただ、WBCは“その後”が怖い。侍メンバーは調整を早めに行う。3月のWBCに備えるため、例年とは違う調整法をとったり、「日の丸の重圧」を背負ったりするため、本大会後にコンディション不良を訴える選手が続出するのだ。

前回大会後には2カ月半も離脱

前回大会（2023年）の大勢も例外ではなかった。「上肢のコンディション不良」で6月末から約2カ月半も離脱した苦い経験がある。それだけに、昨年12月のイベントでは「チームが本当に大事。球団を代表して出るわけなので、迷惑はかけられない。球団の方と話し合いながら進めていかないと。1年間健康にいることだけを考えます」と言い、この日も「前回大会に出た年にケガをしてチームに迷惑をかけているので、そこの自覚は持ちながら、野球にしっかりと一生懸命集中して1年間取り組みたい」とレギュラーシーズンへの思いを語ったのだ。

さる米球界関係者がこう言う。

「日本が世界一となった09年大会後は、あのイチロー（当時マリナーズ）がオープン戦で疲労と目まいを訴え途中交代。『出血性の胃潰瘍』と診断され、メジャー9年目で初めて15日間の故障者リストに入った。2大会連続MVPの松坂（当時レッドソックス）も、この年は右肩痛などで2度の故障者リスト入り。08年の18勝3敗から4勝6敗と成績を落とし、シーズン後に『股関節に不安を抱えながらWBCに出場していた』と漏らした。毎回主力が激戦の代償を払っています」

大勢は巨人の絶対的セットアッパー。先発陣が脆弱なだけに、守護神マルティネスらと形成する救援陣はチームの生命線でもある。大勢の「WBC後遺症」を誰よりも心配しているのは、他ならぬ巨人の阿部監督かもしれない。

