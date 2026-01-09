元横綱 若乃花・花田虎上、高校生の娘が16歳に 親子2ショット添え誕生日を報告「ステキなお嬢さん」「おめでとう」
元横綱 若乃花でタレントの花田虎上（54）が7日、自身のブログを更新。高校1年生の娘の百華さん（わか）が16歳の誕生日を迎えたことを報告し、親子2ショットを披露した。
【写真】「ステキなお嬢さん」16歳迎えた高1の娘＆花田虎上の親子2ショット
虎上は「今日は百華の誕生日です バースデーディナーは久しぶりのロウリーズにしました」と報告し、複数枚の写真をアップ。
百華さんと並びはじけるような笑みを浮かべた“乾杯”親子2ショットをはじめ、妻の倉実さん、娘の桃果さん（もか・11）も含めた家族4ショット、おいしそうな料理の数々を紹介するとともに、和やかな食事会の雰囲気を伝えた。
投稿の最後では「16歳までよく育ってくれました」と父心たっぷりにつづり、「百華おめでとう」と祝福のメッセージを記した。
コメント欄には「ワカちゃん、16歳のお誕生日おめでとうございます」「豪華なお誕生日会ですね 素晴らしい環境の中優しいパパさんママさん可愛い桃果ちゃん幸せいっぱいですね」「ステキなお嬢さん」「この一年も、素適な年でありますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん、桃果さんが誕生している。
【写真】「ステキなお嬢さん」16歳迎えた高1の娘＆花田虎上の親子2ショット
虎上は「今日は百華の誕生日です バースデーディナーは久しぶりのロウリーズにしました」と報告し、複数枚の写真をアップ。
百華さんと並びはじけるような笑みを浮かべた“乾杯”親子2ショットをはじめ、妻の倉実さん、娘の桃果さん（もか・11）も含めた家族4ショット、おいしそうな料理の数々を紹介するとともに、和やかな食事会の雰囲気を伝えた。
コメント欄には「ワカちゃん、16歳のお誕生日おめでとうございます」「豪華なお誕生日会ですね 素晴らしい環境の中優しいパパさんママさん可愛い桃果ちゃん幸せいっぱいですね」「ステキなお嬢さん」「この一年も、素適な年でありますように」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
花田は、前妻の美恵子さんと1994年に結婚し、子ども4人を授かるも、2007年に離婚。倉実さんとは08年に再婚し、百華さん、桃果さんが誕生している。