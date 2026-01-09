ハイヒール・モモコ、23歳長女と“久々”2ショット「待ってました〜」「元気そうで良かった」「さとねちゃんがいると華やか」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が9日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに帰省した長女・さとねさん（23）との2ショットを披露した。
【写真】「待ってました〜」ハイヒール・モモコ＆23歳長女の2ショット
「お気に入りの店!!昨年も1番行ってしまった」とモモコ行きつけの飲食店でピースサインを見せる2人の姿をアップ。「昨日配信のYouTube『モモコ新聞』は、久しぶりに帰省した娘とパパとの3人の家族トークですよ〜 娘との会話を聞いてね」と呼びかけた。
YouTubeの動画では、夫・小林政仁さんも交え3人で食事を楽しむ家族団らんの様子を公開している。
これらの投稿には、「待ってました〜」「元気そうで良かった」「さとねちゃんがいると華やかで楽しいです」「バタバタでも大阪で会えて良かったですね」などのコメントが寄せられている。
