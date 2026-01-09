松のやに『オニオンチーズチキンかつ』登場 やみつきソースにカラッと揚げたチキンかつに添えて
松屋フーズでは、とんかつ専門店の「松のや」において、14日午後3時より、『オニオンチーズチキンかつ』を発売する。
【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種
同店から、鶏肉をカラッと揚げたやわらかチキンかつに、オニオン×チーズのソースを合わせた『オニオンチーズチキンかつ』が登場。チキンかつは、店舗で手間暇かけてパン粉付けし、サクサクの食感を楽しめる。そこに、やみつきになるオニオンとチーズソースを合わせれば、ご飯との相性抜群の逸品に。ガーリックの香りが食欲をそそる。また添えられたポテトサラダを崩して一緒に頬張れば、よりまろやかな味わいへと変化する。
■商品概要（価格は全て税込）
『オニオンチーズ肉厚チキン“むね”かつ定食』990円
『オニオンチーズチキン“もも”かつ定食 』990円
『単品 チーズ』200円
『単品 オニオンソース』150円
【写真】サクっとおいしい『オニオンチーズチキンかつ』2種
同店から、鶏肉をカラッと揚げたやわらかチキンかつに、オニオン×チーズのソースを合わせた『オニオンチーズチキンかつ』が登場。チキンかつは、店舗で手間暇かけてパン粉付けし、サクサクの食感を楽しめる。そこに、やみつきになるオニオンとチーズソースを合わせれば、ご飯との相性抜群の逸品に。ガーリックの香りが食欲をそそる。また添えられたポテトサラダを崩して一緒に頬張れば、よりまろやかな味わいへと変化する。
■商品概要（価格は全て税込）
『オニオンチーズ肉厚チキン“むね”かつ定食』990円
『オニオンチーズチキン“もも”かつ定食 』990円
『単品 チーズ』200円
『単品 オニオンソース』150円